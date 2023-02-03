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فوز سلة المدينة والأهلي طرابلس في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 03 فبراير 2023, 05:10 مساء
فوز سلة المدينة والأهلي طرابلس في الدوري
من مواجهة الأهلي طرابلس والجزيرة بالدوري الليبي لكرة السلة، 2 فبراير 2023. (صفحة الأهلي طرابلس بفيسبوك)
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شهدت القاعة الكبرى بطرابلس أمس الخميس مباراتين في الجولة الرابعة إيابا للدوري الليبي لكرة السلة، حقق فيها المدينة فوزا مهما على حساب أبوسليم، بينما حقق الأهلي طرابلس الفوز على ضيفه الجزيرة.

وأنهى المدينة الربع الأول متفوقا بفارق 7 نقاط عن أبوسليم، وفي الربع الثاني أضاف المدينة 19 نقطة، مقابل 13 لأبو سليم، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 35 / 22.

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في الشوط الثاني شهد ربعاه تسجيل 35 نقطة للمدينة، بينما أضاف فيه أبوسليم 38، لكن المباراة انتهت بفوز المدينة، الذي استفاد من تفوقه في الشوط الأول وينهي اللقاء بـ70 نقطة، مقابل 60 نقطة للضيف.

مباراة الأهلي طرابلس ضد الجزيرة
استطاع الأهلي طرابلس حسم الربع الأول لصالحه بـ18 نقطة، مقابل 15 نقطة للجزيرة، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 17 نقطة، مقابل ثمانية فقط للجزيرة، منهيا الشوط الأول بتقدمه 35 / 23.

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 39 نقطة مقابل 19 للجزيرة، لتنتهي المباراة للأهلي طرابلس بنتيجة 74 / 42.

وأدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وأيمن عبدالله ووليد شيوب، والمسجل نجاة المخشخش، والميقاتي الهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية على بلقاسم والمسجل الالكتروني بشير مخزوم.

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