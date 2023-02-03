28 هدفا في 8 مباريات بأواسط الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت أمس ثماني مباريات في مسابقة أواسط الممتاز لكرة القدم، وشهدت تسجيل 28 هدفا، ضمن منافسات المجموعة الأولى والثانية.

ألحق التحدي هزيمة بثنائية مقابل هدف بالأهلي بنغازي، بينما حقق النصر الفوز على شباب الجبل بخمسة أهداف مقابل هدفين، واستطاع الصقور أن يفوز على التعاون بثلاثية نظيفة.

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وتعادل الهلال مع الصداقة بهدفين لمثلهما، بينما تعادل الأخضر مع نظيره دارنس دون أهداف.