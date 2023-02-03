28 هدفا في 8 مباريات بأواسط الممتاز...

أقيمت أمس ثماني مباريات في مسابقة أواسط الممتاز لكرة القدم، وشهدت تسجيل 28 هدفا، ضمن منافسات المجموعة الأولى والثانية.
ألحق التحدي هزيمة بثنائية مقابل هدف بالأهلي بنغازي، بينما حقق النصر الفوز على شباب الجبل بخمسة أهداف مقابل هدفين، واستطاع الصقور أن يفوز على التعاون بثلاثية نظيفة.
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وتعادل الهلال مع الصداقة بهدفين لمثلهما، بينما تعادل الأخضر مع نظيره دارنس دون أهداف.
مواجهات المجموعة الثانية
وفي المجموعة الثانية أقيمت ثلاث مباريات، شهدت فوز الاتحاد على ضيفه الأولمبي بثلاثة أهداف دون رد، بينما سيطر التعادل على مواجهتين، إذ تعادل المدينة والمحلة بثنائية في كل شبكة، والأهلي طرابلس تعادل مع أساريا بالنتيجة ذاتها.
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