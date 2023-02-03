النصر الليبي يودع بطولة دبي للسلة بعد الخسارة من الأفريقي التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ودع نادي النصر الليبي منافسات دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الــ32، عقب خسارته أمس الخميس في ربع نهائي البطولة أمام الأفريقي التونسي، بعد عرض قوي من الفريق الأخضر في الربعين الأولين.

وسيطر النصر على الربع الأول واستطاع إحراز 33 نقطة مقابل 29 للأفريقي، واستثمر النصر قدراته في الربع الثاني وضاعف النتيجة لصالحه بتسجيله 31 نقطة مقابل 16 نقطة للفريق التونسي.

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انتفض الأفريقي التونسي في شوط المباراة الثالث، وبادر بالهجوم أمام النصر، ليخطف 31 سلة، بينما اكتفى النصر بتسجيل 16 سلة فقط في شباك منافسه، ما أعطى الأفريقي الأفضلية بـ60 نقطة، أمام 49 نقطة للنصر، الذي استسلم للنتيجة، وأنهى المباراة متأخرا بفارق عشر نقاط، إذ انتهى اللقاء 74 / 64.

وعلى الجانب الآخر حقق الرياضي اللبناني الفوز على نادي سترونغ الفلبيني بنتيجة 106 / 97، في المباراة التي جمعت بينهما في ربع النهائي الآخر، ليواجه الرياضي اللبناني شقيقه الأفريقي التونسي في نصف نهائي البطولة.