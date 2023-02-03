فوز وتعادلان في دوري كرة اليد الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت أمس ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد، لحساب المجموعة الثانية، وشهدت فوز الأخضر على النجمة، وتعادل كل من بنغازي الجديدة وقاريونس، والأهلي بنغازي مع الهلال.

استطاع نادي الأخضر تحقيق الفوز بـ٣٢ هدفا مقابل 25 للنجمة، في مباراة أدارها الحكمان رجب هدية وعمران بالقاسم، وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا محمد الجهاني.

- فوز قاريونس وبنغازي الجديدة في دوري اليد

- الأهلي طرابلس يفوز على الجزيرة في دوري اليد

وفي ثاني المباريات تعادل بنغازي الجديدة وقاريونس في المباراة التي انتهى شوطها الأول متعادلا 14 / 14، وظل مسيطرا على باقي أطوار المباراة لتنتهي بـ28 هدفا في كل شبكة، وأدار المباراة الحكمان عصام بن شتوان ومرعي الفارسي، وراقبها فنيا الصادق الدروقي وإداريا مرعي الحاسي.

قمة الأسبوع انتهت متعادلة

وشهدت قمة الأسبوع التي جمعت بين الأهلي بنغازي والهلال ندية كبيرة بين الفريقين، وتقاربا في الأداء الفني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بـ17 هدفا في كل شبكة، وتمكن كل فريق من إضافة 15 هدفا في شوط المباراة الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل 32 / 32.

وأدار المباراة الحكمان الصيد حبلوص وإسماعيل حبلوص، وراقبها فنيا محمد بالقاسم وإداريا حبيب إغباش.