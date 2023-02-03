  • Alwasat News
Atwasat

فوز وتعادلان في دوري كرة اليد الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 03 فبراير 2023, 01:26 مساء
فوز وتعادلان في دوري كرة اليد الليبي
لقطة من مباراة الأهلي بنغازي والهلال في الدوري الليبي لكرة اليد، قاعة سليمان الضراط ببنغازي، 30 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أقيمت أمس ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد، لحساب المجموعة الثانية، وشهدت فوز الأخضر على النجمة، وتعادل كل من بنغازي الجديدة وقاريونس، والأهلي بنغازي مع الهلال.

استطاع نادي الأخضر تحقيق الفوز بـ٣٢ هدفا مقابل 25 للنجمة، في مباراة أدارها الحكمان رجب هدية وعمران بالقاسم، وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا محمد الجهاني.

- فوز قاريونس وبنغازي الجديدة في دوري اليد
- الأهلي طرابلس يفوز على الجزيرة في دوري اليد

وفي ثاني المباريات تعادل بنغازي الجديدة وقاريونس في المباراة التي انتهى شوطها الأول متعادلا 14 / 14، وظل مسيطرا على باقي أطوار المباراة لتنتهي بـ28 هدفا في كل شبكة، وأدار المباراة الحكمان عصام بن شتوان ومرعي الفارسي، وراقبها فنيا الصادق الدروقي وإداريا مرعي الحاسي.

قمة الأسبوع انتهت متعادلة
وشهدت قمة الأسبوع التي جمعت بين الأهلي بنغازي والهلال ندية كبيرة بين الفريقين، وتقاربا في الأداء الفني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بـ17 هدفا في كل شبكة، وتمكن كل فريق من إضافة 15 هدفا في شوط المباراة الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل 32 / 32.

وأدار المباراة الحكمان الصيد حبلوص وإسماعيل حبلوص، وراقبها فنيا محمد بالقاسم وإداريا حبيب إغباش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية للاستثمار»

القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية ...
العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي

العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي
البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة

البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة
بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال اجتماعها بالجميل

بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال ...
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»

عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة والمدينة مع أبوسليم في دوري السلة
الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة والمدينة مع أبوسليم في دوري السلة
اليوم.. 3 مباريات في أواسط الممتاز لكرة القدم
اليوم.. 3 مباريات في أواسط الممتاز لكرة القدم
شاهد: مباراة النصر والأفريقي التونسي ببطولة دبي لكرة السلة
شاهد: مباراة النصر والأفريقي التونسي ببطولة دبي لكرة السلة
فوز «الهلال» و«البشائر» و«أبي الأشهر» في دوري الدرجة الأولى
فوز «الهلال» و«البشائر» و«أبي الأشهر» في دوري الدرجة الأولى
«ميركاتو شتوي» مثير قبل انطلاق إياب الدوري الممتاز «48»
«ميركاتو شتوي» مثير قبل انطلاق إياب الدوري الممتاز «48»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة ......
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
المزيد
28 هدفا في 8 مباريات بأواسط الممتاز
28 هدفا في 8 مباريات بأواسط الممتاز...
النصر الليبي يودع بطولة دبي للسلة بعد الخسارة من الأفريقي التونسي
النصر الليبي يودع بطولة دبي للسلة بعد الخسارة من الأفريقي ......
فوز وتعادلان في دوري كرة اليد الليبي
فوز وتعادلان في دوري كرة اليد الليبي...
«ميركاتو شتوي» مثير قبل انطلاق إياب الدوري الممتاز «48»
«ميركاتو شتوي» مثير قبل انطلاق إياب الدوري الممتاز «48»...
فوز «الهلال» و«البشائر» و«أبي الأشهر» في دوري الدرجة الأولى
فوز «الهلال» و«البشائر» و«أبي الأشهر» في دوري الدرجة الأولى...
المزيد