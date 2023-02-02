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فوز «الهلال» و«البشائر» و«أبي الأشهر» في دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 02 فبراير 2023, 09:04 مساء
فوز «الهلال» و«البشائر» و«أبي الأشهر» في دوري الدرجة الأولى
لاعبو فريق الهلال الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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انتهت اليوم الخميس، 6 مبارايات في الجولة الرابعة لمسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم، بواقع ثلاث انتصارات ومثلها تعادلات.

وانتهت ثلاث مباريات بالنتيجة نفسها، حيث حقق «فريق الهلال» فوزه الأول على فريق «المهاري» بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، كما انتصر فريق «البشائر» على فريق «المستقبل» بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الجميل، وفاز فريق «أبي الأشهر» على فريق «الشط» بهدفين لهدف.

- اليوم.. 5 مباريات في ختام الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى

أما المباريات الثلاث الأخرى فقد انتهت بالتعادل، وهي مباراة «ترهونة» مع «الترسانة»، و«الوطن» مع «المجد» انتهتا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في حين ارتضى فريقا «رفيق» و«الفالوجا» بالتعادل بهدف لهدف.

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