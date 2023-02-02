اليوم.. 3 مباريات في أواسط الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الخميس مع ثلاث مباريات في الجولة العاشرة، في إياب مسابقة أواسط الممتاز لكرة القدم، بينما تستكمل الجولة الجمعة وتختتم السبت.

يستضيف أساريا ضيفه الأهلي طرابلس بملعب الزاوية، ويراقبها عبدالهادي راشد، بينما يتبارى المدينة والمحلة على ملعب الأخير، ويراقبها علاء عزالدين، ويواجه الاتحاد ضيفه الأولمبي في مباراة يراقبها وحيد صالح.

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استكمال الجولة

وتستكمل الجولة غدا الجمعة، إذ يستضيف ملعب الخمس المواجهة الكبيرة بين الخمس والسويحلي، ويراقبها عثمان زريق، بينما تختتم الجولة السب بمواجهة أبوسليم والاتحاد المصراتي، والمراقب ناجي الخباط.