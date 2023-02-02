الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة والمدينة مع أبوسليم في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الخميس، في القاعة الكبرى بطرابلس مع مباراتين ضمن الجولة الرابعة إيابا للدوري الليبي لكرة السلة، وستجمع المباراة الأولى بين الأهلي طرابلس وضيفه الجزيرة، وتعقبها مباراة المدينة مع أبوسليم.

وتستكمل الجولة غدا الجمعة في القاعة الكبرى بطرابلس، إذ يلتقي الاتحاد مع بلخير، والسبت في قاعة أحمد موسى بمدينة المرج يحل التحدي ضيفا على اتحاد المرج، بينما الأحد يلتقي الهلال مع الأهلي بنغازي بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

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