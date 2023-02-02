اليوم.. محاضرتان في دورة الإعداد البدني بطرابلس...

تتواصل بطرابلس دورة المعد البدني رجال المستوى الثالث، والتي تشرف عليها الأكاديمية الأولمبية الليبية وتستهدف 11 مشاركا، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية، ويشهد اليوم الخميس محاضرتين.
سيتجدد الموعد اليوم مع محاضرتين في الإعداد البدني، الأولى عن تخطيط الأحمال والتأهيل الرياضي، بينما المحاضرة الثانية عن كيفية تصميم برنامج تدريبي رياضي.
- اليوم.. محاضرتان في دورة المعد البدني بطرابلس
- حدهم العابد لـ«بوابة الوسط»: 11 مشاركا في دورة المعد البدني رجال
باقي محاضرات الدورة وختامها
السبت 4 فبراير 2023 المحاضرة الأولى بعنوان وضع الوحدة التدريبية المصغرة عملي، والمحاضرة الثانية تنفيذ البرنامج التدريبي.
الاثنين 6 فبراير 2023 المحاضرة الأولى بعنوان الاختبارات والقياس والمحاضرة الثانية التحليل الحركي والميكانيكا في المجال الرياضي.
الثلاثاء 7 فبراير 2023 المحاضرة الأولى بعنوان تنمية عناصر اللياقة البدنية والمحاضرة الثانية كيفية وضع خطة سنوية.
الأربعاء 8 فبراير المحاضرة الأولى بعنوان كيفية تصميم برنامج تدريبي سنوي، والمحاضرة الثانية كيفية تقنين الأحمال التدريبية.
الخميس 9 فبراير 2023 محاضرتان بعنوان ورشة عمل (عملي).
السبت 11 فبراير 2023 الامتحان النظري والعملي.
الأحد 12 فبراير 2023 حفل الختام وتوزيع الشهادات.
تعليقات