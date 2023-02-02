اليوم.. محاضرتان في دورة الإعداد البدني بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بطرابلس دورة المعد البدني رجال المستوى الثالث، والتي تشرف عليها الأكاديمية الأولمبية الليبية وتستهدف 11 مشاركا، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية، ويشهد اليوم الخميس محاضرتين.

سيتجدد الموعد اليوم مع محاضرتين في الإعداد البدني، الأولى عن تخطيط الأحمال والتأهيل الرياضي، بينما المحاضرة الثانية عن كيفية تصميم برنامج تدريبي رياضي.

- اليوم.. محاضرتان في دورة المعد البدني بطرابلس

- حدهم العابد لـ«بوابة الوسط»: 11 مشاركا في دورة المعد البدني رجال