تنظيم الدورة الثالثة لحكام السباحة بنادي توباكتس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت مساء الأربعاء دورة التحكيم الثالثة للحكام بمسبح نادي توباكتس للسباحة والغوص، التي يشرف عليها الاتحاد العام للسباحة والاتحاد الفرعي مصراتة.

شهدت الدورة مشاركة ١٥ حكما متدربا، وحاضر فيها الحكم الدولي ورئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد العام الليبي للسباحة الحكم الدولي عادل أندار.

- دورة تدريبية لحكام السباحة بنادي توباكتس

- بدء الدورة التدريبية للسباحة في نادي توباكتس

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، اليوم الأول والثاني محاضرات نظرية واليوم الثالث امتحان عملي حيث يجرى تنظيم بطولة للسباحة على هامش الدورة لسباحي المنطقة الوسطى.

المحاضرة الأولى

وتحدثت المحاضرة الأولى حول قواعد السباحة في البحر المفتوح وفقا لقواعد وتنظيم قانون الاتحاد الدولي لرياضة السباحة.

جانب من الدورة الثالثة لحكام السباحة بنادي توباكتس، مصراتة، 1 فبراير. (تصوير الصديق قواس: الوسط)

جانب من الدورة الثالثة لحكام السباحة بنادي توباكتس، مصراتة، 1 فبراير. (تصوير الصديق قواس: الوسط)

جانب من الدورة الثالثة لحكام السباحة بنادي توباكتس، مصراتة، 1 فبراير. (تصوير الصديق قواس: الوسط)

جانب من الدورة الثالثة لحكام السباحة بنادي توباكتس، مصراتة، 1 فبراير. (تصوير الصديق قواس: الوسط)