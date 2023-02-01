الأهلي بنغازي يظفر بورقة الترشح لنهائيات كأس ليبيا بعد الفوز على الهلال

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي الأهلي بنغازي الفوز، مساء الأربعاء، على نظيره الهلال بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ضمن منافسات المنطقة الأولى، ليتأهل إلى نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة.

وسيطر الأهلي على أشواط اللقاء الثلاثة، والتي أقيمت بقاعة سليمان الضراط، وأنهى الربع الأول لصالحه بـ25 نقطة، مقابل 19 فقط للهلال.

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وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريق الضيف، واستطاع تسجيل 21 نقطة، لكنها لم تكن كافية لخطف الشوط والتعادل مع الأهلي، الذي سجل 25 نقطة وأنهى الشوط لصالحه مرة أخرى.