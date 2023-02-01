بعد فسخ عقده مع الأخضر.. الهلال يتعاقد مع بوستة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الهلال الليبي تعاقده مع الظهير الأيسر محمد بوستة، بعد فسخ نادي الأخضر تعاقده معه بأيام قليلة، بهدف تعزيز الفريق، استعدادا لإياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأخضر قبل أيام قليلة صورة للاعب ومعها رسالة جاء فيها: «محمد بوستة، شكرا لكل اللحظات التي عشناها سويا، تنتهي رحلة قصيرة، سنستذكرها بالخير دائما».

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وتعاقد الأخضر مع بوستة في بداية الموسم الجاري قادما من الخمس، لكن النادي الأخضر أعلن استغناءه عنه بعد نصف موسم.