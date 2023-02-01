شركة الخليج تتوج بكأس وذهبية المؤسسة الوطنية للنفط (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار على مسابقة سداسيات كرة القدم التي نظمتها وأشرفت عليها لجنة النشاط العام بالمؤسسة وبمشاركة 24 شركة نفطية، وفي مبارتي الدور النصف نهائي فاز الخليج على شركة سرت بهدف لصفر (1-0)، وفازت شركة الواحة على شركة البريقة بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1).

مباراة الترتيب الثالث

شهدت مباراة تحديد الترتيب الثالث فوز شركة سرت على شركة البريقة بركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدفين (3-2)، ومباراة التتويج انتهت بفوز شركة خليج على شركة الواحة بركلات الترجيح (5-4).

حفل التتويج

وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وأعضاء مجلس إدارته الدكتور خليفة عبدالصادق وحسين صافار ومسعود سليمان ورئيس لجنة النشاط العام بمؤسسة النفط أشرف بالحاج.

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وزعت الكؤوس والجوائز على الفرق الفائزة وعلى المساهمين في النجاح، وتوج فريق شركة الخليج بكأس البطولة والميدالية الذهبية + 15 شاشة حجم 60 بوصة، ونال فريق شركة الواحة الميدالية الفضية + 15 شاشة حجم 50 بوصة، وشركة البريقة بالميدالية البرونزية + 15 هاتف نقال نوع سامسونج، وتحصل فريق شركة البريقة على كأس اللعب النظيف.

وفي الجوائز الفردية تُوج لاعب خليج سرت مصطفى فرج بجائزة أفضل لاعب، ونال زميله بالفريق الفيتوري سعد علي جائزة أفضل حارس، وتوج لاعب الواحة مؤيد ناصف بجائزة هداف البطولة برصيد 11 هدفًا.

بالحاج: برامجنا متواصله على مدار العام

وفي تصريح لرئيس لجنة النشاط العام بالمؤسسة الوطنية للنفط أشرف بالحاج أكد لـ«بوابة الوسط» التحية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على الوقوف والدعم للجنة النشاط العام، وهنأ الفرق المتفوقة، وشكر كل من ساهم في نجاح البطولة التي شهدت مشاركة 360 لاعبًا مثلوا 24 شركة نفطية.

وأضاف بلحاج قائلًا «في برنامجنا للعام 2023 العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية من بينها التجهيز لمسابقة حفظ القرآن الكريم التي ستقام في شهر رمضان المبارك للموظفين وأبنائهم، وبطولة لشركات النفط لكرة القدم، بمدينة بنغازي للذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا».

واختتم بلحاج حديثه قائلًا «ستقام بطولات في تنس الطاولة والشطرنج، ويشمل برنامجنا أيضًا القيام بحملات للتشجير وزيارات لدور العجزة، وإقامة يوم ترفيهي للطفل اليتيم يصاحبه تسوق يخصص دخله للأطفال الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم رحلة للموظفين وأسرهم إلى مدينة غدامس، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة من بينها مسابقة في الذاكرة ومحاضرات توعوية والعمل على تجهيز مركز ترفيهي للموظفين وعائلاتهم».

مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)

مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)

مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)

مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)

مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)

مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)