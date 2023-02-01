  • Alwasat News
Atwasat

شركة الخليج تتوج بكأس وذهبية المؤسسة الوطنية للنفط (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 01 فبراير 2023, 04:25 مساء
شركة الخليج تتوج بكأس وذهبية المؤسسة الوطنية للنفط (صور)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
alwasat radio

أسدل الستار على مسابقة سداسيات كرة القدم التي نظمتها وأشرفت عليها لجنة النشاط العام بالمؤسسة وبمشاركة 24 شركة نفطية، وفي مبارتي الدور النصف نهائي فاز الخليج على شركة سرت بهدف لصفر (1-0)، وفازت شركة الواحة على شركة البريقة بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1).

مباراة الترتيب الثالث
شهدت مباراة تحديد الترتيب الثالث فوز شركة سرت على شركة البريقة بركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدفين (3-2)، ومباراة التتويج انتهت بفوز شركة خليج على شركة الواحة بركلات الترجيح (5-4).

حفل التتويج
وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وأعضاء مجلس إدارته الدكتور خليفة عبدالصادق وحسين صافار ومسعود سليمان ورئيس لجنة النشاط العام بمؤسسة النفط أشرف بالحاج.

- حدهم العابد: نجهز لدورة المعد البدني للسيدات في الأكاديمية الأولمبية الليبية

وزعت الكؤوس والجوائز على الفرق الفائزة وعلى المساهمين في النجاح، وتوج فريق شركة الخليج بكأس البطولة والميدالية الذهبية + 15 شاشة حجم 60 بوصة، ونال فريق شركة الواحة الميدالية الفضية + 15 شاشة حجم 50 بوصة، وشركة البريقة بالميدالية البرونزية + 15 هاتف نقال نوع سامسونج، وتحصل فريق شركة البريقة على كأس اللعب النظيف.

وفي الجوائز الفردية تُوج لاعب خليج سرت مصطفى فرج بجائزة أفضل لاعب، ونال زميله بالفريق الفيتوري سعد علي جائزة أفضل حارس، وتوج لاعب الواحة مؤيد ناصف بجائزة هداف البطولة برصيد 11 هدفًا.

بالحاج: برامجنا متواصله على مدار العام
وفي تصريح لرئيس لجنة النشاط العام بالمؤسسة الوطنية للنفط أشرف بالحاج أكد لـ«بوابة الوسط» التحية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على الوقوف والدعم للجنة النشاط العام، وهنأ الفرق المتفوقة، وشكر كل من ساهم في نجاح البطولة التي شهدت مشاركة 360 لاعبًا مثلوا 24 شركة نفطية.

وأضاف بلحاج قائلًا «في برنامجنا للعام 2023 العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية من بينها التجهيز لمسابقة حفظ القرآن الكريم التي ستقام في شهر رمضان المبارك للموظفين وأبنائهم، وبطولة لشركات النفط لكرة القدم، بمدينة بنغازي للذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا».

واختتم بلحاج حديثه قائلًا «ستقام بطولات في تنس الطاولة والشطرنج، ويشمل برنامجنا أيضًا القيام بحملات للتشجير وزيارات لدور العجزة، وإقامة يوم ترفيهي للطفل اليتيم يصاحبه تسوق يخصص دخله للأطفال الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم رحلة للموظفين وأسرهم إلى مدينة غدامس، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة من بينها مسابقة في الذاكرة ومحاضرات توعوية والعمل على تجهيز مركز ترفيهي للموظفين وعائلاتهم».

مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
مسابقة سداسيات كرة القدم. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022

أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي
عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»

عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال

ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال
إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال

إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا

امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج
بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية

بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية
لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة

لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: واقع الكرة الليبية والاتحاد العام والجمعية العمومية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: واقع الكرة الليبية والاتحاد ...
الطيران يهدئ من سرعة وفاق أجدابيا.. والمروج يحقق أول فوز في دوري الدرجة الأولى
الطيران يهدئ من سرعة وفاق أجدابيا.. والمروج يحقق أول فوز في دوري ...
حدهم العابد لـ«بوابة الوسط»: 11 مشاركا في دورة المعد البدني رجال
حدهم العابد لـ«بوابة الوسط»: 11 مشاركا في دورة المعد البدني رجال
نشاط متميز للنادي ومدرسة المواهب في فروسية قفز الحواجز بمصراتة
نشاط متميز للنادي ومدرسة المواهب في فروسية قفز الحواجز بمصراتة
شركة الخليج تتوج بكأس وذهبية المؤسسة الوطنية للنفط (صور)
شركة الخليج تتوج بكأس وذهبية المؤسسة الوطنية للنفط (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة ......
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
المزيد
سلة النصر الليبي تفوز على منتخب الإمارات في دولية دبي
سلة النصر الليبي تفوز على منتخب الإمارات في دولية دبي...
120 لاعبا في بطولة ليبيا للشطرنج بمصراتة (صور)
120 لاعبا في بطولة ليبيا للشطرنج بمصراتة (صور)...
دورة تدريبية لحكام السباحة بنادي توباكتس
دورة تدريبية لحكام السباحة بنادي توباكتس...
شركة الخليج تتوج بكأس وذهبية المؤسسة الوطنية للنفط (صور)
شركة الخليج تتوج بكأس وذهبية المؤسسة الوطنية للنفط (صور)...
نشاط متميز للنادي ومدرسة المواهب في فروسية قفز الحواجز بمصراتة
نشاط متميز للنادي ومدرسة المواهب في فروسية قفز الحواجز ......
المزيد