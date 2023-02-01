حدهم العابد لـ«بوابة الوسط»: 11 مشاركا في دورة المعد البدني رجال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكدت مدير الأكاديمية الأولمبية الليبية الدكتورة حدهم العابد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن انطلاق دورة إعداد المعد البدني العام المستوى الثالث للرجال تُجرى الأربعاء بمدينة طرابلس، بمشاركة 11 متدربًا من المتأهلين من دورة المستوى الثاني.

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وأضافت حدهم «أن الدورة ستتواصل حتى 12 فبراير الجاري، وتهدف إلى دعم وتأهيل الكوادر الرياضية وفق أسس ومعايير علمية في التدريب والإعداد والتخطيط، ويحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة طرابلس ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية».

وأكملت حدهم «الأربعاء سيكون الموعد مع محاضرتين للدكتورة ناجية شلابي حول التغذية الصحيحة، والمكملات الغذائية».