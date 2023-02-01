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الطيران يهدئ من سرعة نجوم أجدابيا.. والمروج يحقق أول فوز في دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 01 فبراير 2023, 01:36 مساء
الطيران يهدئ من سرعة نجوم أجدابيا.. والمروج يحقق أول فوز في دوري الدرجة الأولى
فريق الطيران لكرة القدم. (فيسبوك)
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جرت الثلاثاء أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثالثة، انتهت ثلاث منها بالفوز وواحدة بالتعادل، واهتزت الشباك 15 مرة بمعدل 3.7 هدف تقريبا في كل مباراة.

الهزيمة الأولى لنجوم أجدابيا
على ملعب بنينا ألحق الطيران الهزيمة الأولى بنجوم أجدابيا بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة (4-3)، ليرتفع رصيد الطيران إلى سبع نقاط، وبقى نجوم أجدابيا بنقاطه السبع السابقة، وعلى ملعب المرج حقق المروج فوزه الأول وجاء على حساب خليج سرت بأربعة أهداف مقابل هدف، وصار المروج بأربع نقاط وخليج سرت باق بنقاطه الست السابقة.

- الأنوار ووفاق أجدابيا والوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى

وعلى ملعب القبة فاز البرانس على الأفريقي بهدف دون رد (1-0)، والبرانس حافظ على الصدارة والأفريقي باق بنقاطه الأربع السابقة، وتعادل السواعد وخالد بن الوليد بهدف لمثله، خالد بن الوليد وضع أول نقطة في رصيده والسواعد صار بثلاث نقاط.

13  مباراة في الدرجة الأولى
يتجدد الموعد الأربعاء مع 13 مباراة، منها 11 مباراة في الجولة الرابعة للمسابقة، ففي المجموعة الثالثة وعلى أرضية الملعب الجانبي ببنغازي فريق المنار يلتقي الوحدة بنغازي، وفي المجموعة الثانية ستقام خمس مباريات، وعلى ملعب الصداقة بمدينة شحات البروق يلتقي نجوم بنغازي، وعلى ملعب درنة الخليج يحل ضيفا على نسور مرتوبة.

على ملعب مدينة الأبيار الأنوار يستضيف القيروان، وعلى ملعب أجدابيا النجمة يحل ضيفا على نجوم أجدابيا، وعلى ملعب بنينا الأنصار يلتقي بنغازي الجديدة.

وفي المجموعة الخامسة، تقام الأربعاء خمس مباريات أيضا، على ملعب زليتن كالتالي: الشموع ضيف على النصر زليتن، وعلى ملعب زوارة لقاء الجارين الجزيرة وضيفه الطلائع، وعلى ملعب أبوسليم الشروق يلتقي الجمارك، وعلى الملعب الليبي الوحدة يتبارى مع الشرطة، وعلى ملعب الترسانة الظهرة يتبارى مع الملعب الليبي.

منافسات المجموعة الرابعة.. الخميس  
تقام الخميس خمس مباريات لفرق المجموعة الرابعة، على ملعب مدينة صرمان فريق رفيق يستضيف الفالوجا، والترسانة ضيف على ترهونة، وعلى ملعب مدينة أبوعيسى الوطن يستضيف المجد، وعلى ملعب نادي الملعب الليبي الشط يتبارى مع أبي الأشهر، وعلى ملعب مدينة الجميل البشائر ضيف على المستقبل.

ويشهد الأربعاء إقامة مباراتين ضمن الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى، وتضم ستة فرق، على أرضية الملعب البلدي في سبها الشرارة يلتقي المهدية، والقرضابية يستضيف جاره النهضة، والخميس على أرضية الملعب البلدي ستقام مباراة الهلال والمهاري.

فريق البرانس لكرة القدم. (فيسبوك)
فريق البرانس لكرة القدم. (فيسبوك)
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