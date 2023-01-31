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مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 31 يناير 2023, 04:15 مساء
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية - إنترنت)
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علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن بعضا من المدربين الوطنيين الذين تلقوا طلبا من اتحاد الكرة بتولي تدريب المنتخب الوطني الأول «فرسان المتوسط»، بعد إقالة الفرنسي كورنتان مارتينيز من تدريب الفريق فرضوا شروطا كبيرة.

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من بين شروط المدربين الوطنين لاتحاد كرة القدم الليبي التعاقد لعدة سنوات وبعقد واضح والمطالبة بمؤتمر صحفي وحفل توقيع للعقد مع وضع أهداف للمستقبل وعدم الإقالة حسب الأهواء.

أيضا من بين شروط المدربين عدم جعلهم «كبش فداء» أمام الرأي العام الرياضي في أي لحظة، خاصة أن هناك حالة استياء واسعة من أداء مجلس اتحاد كرة القدم الليبي، بسبب النتائج الأخيرة في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة للاعبين المحليين «شان 2023» بالجزائر.

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