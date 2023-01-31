النصر يفقد مباراته أمام دينامو اللبناني في دولية سلة دبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقد النصر مباراته أمام دينامو اللبناني في ثالث مواجهات بطل ليبيا ببطولة دبي الدولية لكرة السلة، الإثنين.

كانت الأفضلية لفريق دينامو اللبناني الذي أنهى الربع الأول لصالحه بفارق 14 نقطة (32-18)، كان الربع الثاني متكافئا، وأضاف دينامو اللبناني 22 نقطة مقابل 23 نقطة للنصر، لينتهي الشوط الأول بتقدم دينامو (54-41).

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في الربعين الثالث والرابع أضاف دينامو 47 نقطة والنصر 46 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز دينامو اللبناني بنتيجة (101-87).

النصر يواجه منتخب الإمارات

يتجدد الموعد الثلاثاء مع ثلاث مباريات في دولية دبي لكرة السلة، المباراة الأولى ستجمع بيروت اللبناني وسلا المغربي، يعقبها مباراة النصر الليبي مع منتخب الإمارات، وثالث المباريات ستجمع الرياضي اللبناني والأفريقي التونسي.

تختتم المرحلة الأولى الأربعاء بثلاث مباريات، منتخب الإمارات يلتقي الوحدة السوري، ويعقبها مباراة دينامو لبنان مع بطل الفلبين، وثالث المباريات ستجمع بيروت لبنان والرياضي اللبناني.