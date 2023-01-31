4 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الثلاثاء الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم بأربع مباريات لفرق المجموعة الثالثة موزعة على الملاعب التالية:

على الملعب الجانبي ببنغازي خالد بن الوليد الذي فقد مبارياته السابقة وباق دون نقاط يلتقي السواعد ثامن المجموعة برصيد نقطتين.

- الخريطة الكاملة لمواجهات الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الليبي عبر «بوابة الوسط»

وعلى ملعب مدينة القبة البرانس ثاني المجموعة بسبع نقاط يلتقي الأفريقي بأربع نقاط من مباراتين، وعلى ملعب مدينة المرج فريق خليج سرت ثالث المجموعة بست نقاط ضيفا على المروج بنقطة واحدة من مباراتين.

وعلى ملعب بنينا الطيران بأربع نقاط يستضيف الوفاق أجدابيا المتصدر للمجموعة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن البرانس.