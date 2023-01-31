لاعب الاتحاد السابق عريبي: لا بد من وقفة مع الرياضيين القدامي.. والشوشان مهدد بفقد البصر

وجه لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق عبدالسلام عريبي، الدعوة إلى الجهات الرسمية في الدولة للاهتمام بالرياضيين القدامى الذين يعانون ظروفا صحية صعبة.
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وقال عريبي في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن اللاعب الخلوق سعيد الشوشان مهدد بفقدان البصر، وهو لاعب قدم للاتحاد والمنتخب الوطني، وأوفى بوعده».
وأضاف عريبي في منشوره قائلا: «كان مثالا للالتزام»، مؤكدا أن هذا العقوق تجاه الرياضيين القدامى يجب أن ينتهي، ولا بد من وقفة جادة، شاكرا من قام بزيارته من زملائه الرياضيين.
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