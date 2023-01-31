لاعب الاتحاد السابق عريبي: لا بد من وقفة مع الرياضيين القدامي.. والشوشان مهدد بفقد البصر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

وجه لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق عبدالسلام عريبي، الدعوة إلى الجهات الرسمية في الدولة للاهتمام بالرياضيين القدامى الذين يعانون ظروفا صحية صعبة.

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وقال عريبي في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن اللاعب الخلوق سعيد الشوشان مهدد بفقدان البصر، وهو لاعب قدم للاتحاد والمنتخب الوطني، وأوفى بوعده».

وأضاف عريبي في منشوره قائلا: «كان مثالا للالتزام»، مؤكدا أن هذا العقوق تجاه الرياضيين القدامى يجب أن ينتهي، ولا بد من وقفة جادة، شاكرا من قام بزيارته من زملائه الرياضيين.