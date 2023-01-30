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الخريطة الكاملة لمواجهات الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الليبي عبر «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 30 يناير 2023, 02:49 مساء
الخريطة الكاملة لمواجهات الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الليبي عبر «بوابة الوسط»
منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)
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تنطلق الثلاثاء الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم بأربع مباريات لفرق المجموعة الثالثة، فعلى الملعب الجانبي ببنغازي خالد بن الوليد يلتقي السواعد، وعلى ملعب مدينة القبة البرانس يلتقي الأفريقي، وعلى ملعب مدينة المرج فريق خليج سرت ضيفا على المروج، وبملعب بنينا الطيران يستضيف الوفاق أجدابيا.

- الأنوار ووفاق أجدابيا والوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى

مواجهات الأربعاء  
يشهد الأربعاء إقامة 11 مباراة، واحدة لفرق المجموعة الثالثة وتجمع فريقي المنار والوحدة بنغازي على أرضية الملعب الجانبي ببنغازي.

وتجرى خمس مباريات لفرق المجموعة الثانية، على ملعب الصداقة بمدينة شحات البروق يلتقي نجوم بنغازي، وعلى ملعب درنة الخليج يحل ضيفا على نسور مرتوبة، وعلى ملعب مدينة الأبيار الأنوار يستضيف القيروان، وعلى ملعب أجدابيا النجمة يحل ضيفا على نجوم أجدابيا، وعلى ملعب بنينا الأنصار يلتقي بنغازي الجديدة.

5 مباريات في المجموعة الخامسة
في المجموعة الخامسة تقام الأربعاء خمس مباريات أيضا، على ملعب زليتن الشموع ضيفا على النصر زليتن، وعلى ملعب زوارة لقاء الجارين الجزيرة وضيفه الطلائع، وعلى ملعب أبوسليم الشروق يلتقي الجمارك، وعلى الملعب الليبي الوحدة يتبارى مع الشرطة، وعلى ملعب الترسانة الظهرة يتبارى مع الملعب الليبي.

لقاءات ختام الجولة.. الخميس
يشهد الخميس خمس مباريات لفرق المجموعة الرابعة، على ملعب مدينة صرمان رفيق يستضيف الفالوجا، والترسانة ضيفا على ترهونة، وعلى ملعب مدينة أبوعيسى الوطن يستضيف المجد، وعلى ملعب نادي الملعب الليبي الشط يتبارى مع أبي الأشهر، وعلى ملعب مدينة الجميل البشائر ضيفا على المستقبل.

يذكر أن ثلاث مباريات أقيمت في الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى، الأربعاء، وتقام مباراتان على أرضية الملعب البلدي سبها الشرارة يلتقي المهدية، والقرضابية يستضيف جاره النهضة، والخميس الملعب البلدي يشهد مباراة الهلال والمهاري.

منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)
منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)
منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)
منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)
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