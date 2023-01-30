سلة الأهلي بنغازي تجتاز حاجز الـ100 نقطه أمام التحدي في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت بصالة بوخمادة بالنادي الأهلي بنغازي، الأحد، مباراة في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، وجمعت الأهلي بنغازي والتحدي.

كانت الأفضلية للأهلي بنغازي الذي تقدم في الربع الأول (29-11)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي بنغازي 35 نقطة مقابل تسع نقاط للتحدي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي (64-20).

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وفي الربعين الثالث والرابع، أضاف الأهلي بنغازي 61 نقطة مقابل 18 نقطة للتحدي لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي (125-38(.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم، عبدالعزيز الماقوري وخالد حنيش وإبراهيم البرعصي وحكام الطاولة المسجل فهيم السعيطين والميقاتي أحمد البرعصي، وميقاتي 24 ثانية عادل الورفلي.