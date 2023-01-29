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خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 07:15 مساء
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
الليبي الدولي السابق أحمد المصلي في تصريح إلى قناة «الوسط»، 29 يناير 2023. (قناة الوسط)
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أوضح اللاعب الدولي السابق أحمد المصلي في تصريح إلى قناة «الوسط» أنه لا يستطيع قبول مهمة مدير المنتخب الوطني لأنه ليس إداريًا، وهو مختص فقط في المجال الفني لقطاع الناشئين.

ونوه بأن مبادرته التي أطلقها عبر وسائل الإعلام: تتمثل في تبني مشروع منتخب أقل من 15 عامًا، وهذا المجال الذي يراه مناسبًا له ويستطيع من خلاله تقديم الإضافة للكرة الليبية.

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الهدف ليس المنصب
وأكد أن الهدف من تصريحاته ليس تقلُّد مناصب دون تقديم أي فائدة تذكر، متقدمًا بشكره واعتذاره لكل من طلب منه تولي منصب مدير المنتخب، الذي هو بالأساس ليس من اختصاصه وهناك عديد اللاعبين الدوليين الذين عملوا في هذه المناصب داخل الأندية، ويمكن الاستعانة بهم.

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