خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح اللاعب الدولي السابق أحمد المصلي في تصريح إلى قناة «الوسط» أنه لا يستطيع قبول مهمة مدير المنتخب الوطني لأنه ليس إداريًا، وهو مختص فقط في المجال الفني لقطاع الناشئين.

ونوه بأن مبادرته التي أطلقها عبر وسائل الإعلام: تتمثل في تبني مشروع منتخب أقل من 15 عامًا، وهذا المجال الذي يراه مناسبًا له ويستطيع من خلاله تقديم الإضافة للكرة الليبية.

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