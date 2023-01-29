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لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق أبوبكر: اتحاد الكرة الليبي لم يقدم أي نجاحات رغم الدعم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 29 يناير 2023, 04:06 مساء
لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق أبوبكر: اتحاد الكرة الليبي لم يقدم أي نجاحات رغم الدعم
أبوبكر بن إبراهيم. (أرشيفية - إنترنت)
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أكد لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق أبوبكر بن إبراهيم أن اتحاد الكرة لم ينجح في تقديم الجديد للكرة الليبية، رغم تحصل الإدارة الحالية على المال الكافي.

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وقال أبوبكر في منشور له على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «هناك فشل كبير في سياسة اتحاد الكرة، والحسنة الوحيدة لمجلس الإدارة الحالي هو امتلاكه مقرًا إداريًا مناسبًا للاتحاد».

وأبدى أبوبكر اندهاشه من الدعوة الحالية للرياضيين القدامى لتولي المناصب في لجان اتحاد الكرة، قائلا «لماذا لم يهتم هذا الاتحاد في السابق بالقدامى؟».

ونوه بن إبراهيم بأن الدولة غير ملزمة بتقديم الدعم المالي إلى الأندية، وعليها أن تبحث عن موارد مالية بطرقها الخاصة.

وتطرق النجم الدولي السابق إلى حادثة قديمة في نهاية الثمانينيات عندما جرى التسليم والتسلم بين الراحل الصادق البهلول رئيس نادي الأهلي طرابلس، ومصباح العروسي الذي تسلم النادي دون ديون، وكانت ميزانته 73 ألف دينار فقط ومعروفة أوجه الصرف.

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