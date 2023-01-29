تأجيل إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل موعد إياب الدوري الليبي الممتاز إلى الأسبوع المقبل، بدلا من الثاني من فبراير المقبل، الذي حددته لجنة المسابقات في وقت سابق.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الليبي لكرة القدم في مدينة بنغازي، السبت، ويأتي التأجيل بسبب تعليق عدد من أندية الدوري الممتاز مشاركتها في الدوري ما لم يتم منحها الدعم المالي.

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وينتظر أن تشهد منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب، مباريات بين الهلال ودارنس، والأهلي بنغازي والصداقة، والتحدي أمام شباب الجبل، والتعاون والأخضر، والصقور والنصر في المجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية، فتشهد مواجهة الاتحاد مع الأولمبي، والأهلي طرابلس مع أساريا، وأبوسليم مع الاتحاد المصراتي، والخمس مع السويحلي، والمحلة مع المدينة.

وتصدر مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى الأهلي بنغازي برصيد 16 نقطة، وتصدر المجموعة الثانية الاتحاد برصيد 23 نقطة.