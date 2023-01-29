طرابلس تحتضن ذهاب رباعي تتويج الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة موعد ذهاب رباعي التتويج بالدوري الليبي، والذي سيقام في القاعة الكبرى بطرابلس بنظام التجمع أيام 7 و8 و9 فبراير المقبل.

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يقام الدوري الرباعي بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة لهذا الدور السويحلي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر، وفق المواعيد التالية:

▪︎ الثلاثاء 7 فبراير

المباراة الأولى ستجمع بين السويحلي والنصر، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

▪︎ الأربعاء 8 فبراير

المباراة الأولى ستجمع بين السويحلي والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس والنصر.

▪︎ الخمس 9 فبراير

المباراة الأولى ستجمع بين النصر والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي.

يشار إلى أن إياب الدوري الرباعي سيقام بمدينة مصراتة، عقب مشاركة ناديي السويحلي والأهلي طرابلس في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة.