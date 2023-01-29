توقف مباراة الجزيرة وأبوسليم في دوري السلة قبل نهايتها ولجنة المسابقات تدرس الموقف (صور)

احتضنت قاعة زوارة، السبت، مباراة دوري السلة بين الجزيرة وضيفه أبوسليم، بإدارة الحكمين هيثم الساروي ووليد شيوب.
جاءت المباراة في ربعها الأول لينتهي لصالح الجزيرة بفارق نصف سلة (15-14)، والربع الثاني كانت الأفضلية فيه لأبوسليم الذي أنهاه لصالحه (20-11)، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبوسليم بفارق 8 نقاط (34-26).
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وفي الربع الثالث كان التفوق للجزيرة (21-13)، لينتهي الربع الثالث بالتعادل (47-47)، وتوقفت المباراة عند الدقيقة (8:31) أى قبل نهايتها بدقيقة ونصف الدقيقة، والنتيجة (58-58)، لأن الطاقم الفني لفريق أبوسليم فضل الانسحاب، احتجاجا على الجمهور الموجود بالصالة.
ولجنة المسابقات ستدرك تقرير حكم المباراة والمراقب وتتخذ بشأنها القرار المناسب.
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