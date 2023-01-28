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علي أبوفارس أفضل الشخصيات الرياضية للعام 2022 في مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 28 يناير 2023, 10:14 مساء
علي أبوفارس أفضل الشخصيات الرياضية للعام 2022 في مصراتة
رئيس مجلس إدارة نادي توباكتس، من حفل التكريم بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
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كرم مساء اليوم السبت بالمسرح الوطني بمصراتة المبدعون في مجال الرياضة خلال السنة المنقضية 2022، والتي نظمها مكتب الرياضة بمدينة مصراتة.

ومن أبرز الشخصيات الإدارية والرياضية الناجحة التي كرمت، رئيس مجلس إدارة نادي توباكتس علي أبوفارس، أفضل إداري وإعلامي للعام 2022.

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وشهدت الاحتفالية حضور عميد وأعضاء المجلس البلدي، والعديد من رؤساء الأندية وشخصيات رياضية في المدينة.

وتقدم رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عثمان القنين وأعضاء الاتحاد بالتهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي توباكتس، لاختياره أفضل شخصية إدارية ورياضية للعام 2022 في مدينة مصراتة.

أسماء المكرمين في حفل التكريم بمصراتة:
1- علي عبدالله أبوفارس أفضل شخصية رياضية وإدارية.
2- على الشنطي أفضل إعلامي.
3- عبدالكريم أبوعليم أفضل شخصية ثقافية.
4- علي الغلاش البطل العالمي لتحقيقه ثلاث ميداليات ذهبية لنادي السويحلي.
5- أحمد أبوزريبة البطل العالمي والدولي في فئة وزن 120 كلغ بنادي السويحلي.
6- عادل تنتون أفضل مدرب ببطولة ليبيا لكرة الطائرة لفئة الأواسط من نادي السويحلي.
7- عبدالرحمن تغدنة ممثلا عن نادي السويحلي ببطولة ليبيا لفئة الأكابر.
8- محمد عبودة أفضل مركز إعلامي بنادي الاتحاد المصراتي.
9- جلال سويب ممثل عن نادي التحدي بمصراتة بطولة ليبيا للكرة المصغرة.
10- عبدالميسر أبوشيبة الممثل عن الاتحاد المصراتي ببطولة ليبيا لفئة الأواسط.
11- مصطفى التومي الوفاء والعطاء لنادي الشموع.

رئيس مجلس إدارة نادي توباكتس، مع والدته، من حفل التكريم بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
رئيس مجلس إدارة نادي توباكتس، مع والدته، من حفل التكريم بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
جانب من حفل تكريم أفضل الشخصيات الرياضية والإدارية بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
جانب من حفل تكريم أفضل الشخصيات الرياضية والإدارية بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
جانب من حفل تكريم أفضل الشخصيات الرياضية والإدارية بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
جانب من حفل تكريم أفضل الشخصيات الرياضية والإدارية بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
جانب من حفل تكريم أفضل الشخصيات الرياضية والإدارية بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
جانب من حفل تكريم أفضل الشخصيات الرياضية والإدارية بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
جانب من حفل تكريم أفضل الشخصيات الرياضية والإدارية بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
جانب من حفل تكريم أفضل الشخصيات الرياضية والإدارية بمصراته، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
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