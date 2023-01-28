بالفيديو.. النصر الليبي يخسر ثاني مواجهاته في بطولة دبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تعرض النصر الليبي للخسارة في ثاني مبارياته ببطولة دبي الدولية لكرة السلة، أمام نادي سترونغ الفلبيني، وسيواجه النصر نظيره دينامو اللبناني الإثنين المقبل في الخامسة مساء.

وأنهى الفريق الفلبيني الربع الأول من المباراة مسجلا 37 نقطة، مقابل 21 للنصر، وبعد الربع الثاني أنهى سترونغ الشوط الأول بفارق 10 نقاط عن النصر، بواقع 56 / 46.

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وحسم سترونغ الفلبيني الربع الثالث بـ78 نقطة، مقابل 58 للنصر، وانتهى الربع الرابع والمباراة بفوز الفريق الفلبيني بـ93 نقطة، مقابل 76 نقطة للنصر.