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المريخ السوداني يختار ملعب شهداء بنينا لمبارياته الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 28 يناير 2023, 01:25 مساء
المريخ السوداني يختار ملعب شهداء بنينا لمبارياته الأفريقية
فريق المريخ السوداني في الإطار الأيمن وكابو في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن نادي المريخ السوداني عن إقامة جميع مبارياته في دوري أبطال أفريقيا على أرضية ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، وذلك بعد رفض نادي الهلال السوداني استضافة مباريات غريمه التقليدي نادي المريخ على أرضية ملعبه.

وتضم مجموعة المريخ السوداني كلا من الزمالك المصري والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

- المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

الناطق باسم المريخ يتحدث لـ«WTV»
سبق وأكد الناطق باسم إدارة نادي المريخ السوداني، هيثم كابو، في تصريح خاص إلى قناة الوسط «WTV» أن مجلس إدارة النادي قرر اختيار ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي للعب مباريات فريقه في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كابو خلال حديثه، قائلا «إن القرار جاء نظرا لترحيب الليبيين بالأشقاء العرب، ولوجود أعداد كبيرة من الجالية السودانية في مدينة بنغازي والإقامة المريحة بها».

ونوه كابو بأن إدارة المريخ ستخاطب، عبر الاتحاد السوداني، الاتحاد الليبي للحصول على الموافقة من السلطات المحلية، معبرا خلال تصريحه عن حب الشعب السوداني لليبيا والليبيين.

شكوى المنير تربك حسابات المريخ السوداني
ووضع نادي المريخ السوداني ملعب بنينا ببنغازي كخيار أول لاحتضان مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ويأتي هذا بعد أن وقعت على المريخ السوداني عقوبة عدم اللعب على أرضه بسبب القضية التي رفعها اللاعب الليبي محمد المنير ضد نادي المريخ.

وجاءت شكوى المنير لعدم التزام إدارة نادي المريخ بدفع مستحقاته المالية البالغة 450 ألف دولار، قبل أن تحكم لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح المنير.

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