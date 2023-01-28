تكريم نشنوش ضمن أفضل 100 شخصية رياضية عربية للعام 2022 في القاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كُرم حارس الأهلي طرابلس والمنتخب الليبي الدولي محمد نشنوش، الجمعة، ضمن أفضل 100 شخصية رياضية عربية مؤثرة في مجال الرياضة العربية للعام 2022، في العاصمة المصرية القاهرة.

أقيم حفل التكريم في فندق تريومف بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط نخبة من نجوم الرياضة والفن والمجتمع بالوطن العربي.

التكريم تم من قبل أكاديمية «ويكميديا» للتدريب والإنتاج الإعلامي واتحاد المنتجين العرب التابعة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

وتلقى نشنوش دعوة لحضور حفل التكريم، لدوره الكبير في تحقيق كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين العام 2014، إلى جانب تحقيقه أرقاما قياسية وبطولات محلية مع ناديه الأهلي طرابلس.

تكريم محمد نشنوش. (فيسبوك)