الاتحاد والشباب ينتصران في إياب دوري السلة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الجمعة في القاعة الكبرى بطرابلس مباراتين في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، المباراة الأولى جمعت بين الاتحاد والمدينة، ربعها الأول كان متكافئا وانتهى بفارق نصف سلة للاتحاد (19-18)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 18 نقطة مقابل 12 نقطة للمدينة، لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد (37-30)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 31 نقطة مقابل 21 للمدينة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد (68-51).

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الشباب يتفوق على بلخير

والمباراة الثانية جمعت بين الشباب وبلخير، جاء في ربعها الأول التفوق للمدينة (21-10)، وفي الربع الثاني أضاف الشباب 10 نقاط وبلخير 13 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب (31-23)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 25 نقطة وبلخير 30، ليتفوق الشباب بنتيجة المباراة بفارق ثلاث نقاط (56-53).

أدار المباراتين طاقم التحكيم ذاته حكما الملعب هيثم الساروي ووليد شيوب والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم والميقاتي فتحي حسونة وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.