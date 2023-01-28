«سلة» النصر تفوز على الوحدة السوري في دولية دبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت الجمعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة بمشاركة 9 فرق وزعت على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى: النصر الليبي، ومنتخب الإمارات، والوحدة السوري، ودينامو اللبناني، وسترونج الفلبيني، وتشكلت المجموعة الثانية من فرق الرياضي وبيروت اللبنانين، وسلا المغربي، والصفاقسي التونسي.

- النصر الليبي ممثل ليبيا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

مباراة الافتتاح انتهت بفوز سترونج الفلبيني على منتخب الإمارات بنتيجة (91-87)، والمباراة الثانية جمعت بين ممثل كرة السلة الليبية النصر والوحدة السوري، وفاز النصر.

سير المباراة

تقدم النصر بنتيجة الربع الأول بفارق 4 نقاط (25-21)، وفي الربع الثاني أضاف النصر 22 نقطة مقابل 18 للوحدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بنتيجة (47-39)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف النصر 33 نقطة مقابل 27 للوحدة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة (80-66).

بقية المباريات

السبت 28 يناير سيكون الموعد مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع بين الأفريقي التونسي وسلا المغربى، وتعقبها مباراة الوحدة السوري مع الرياضي اللبناني، وثالث المباريات ستجمع بين النصر الليبي وسترونج الفلبيني.

يتجدد الموعد الإثنين مع مباراتي النصر الليبي والرياضي لبنان، وسترونج الفلبين مع الوحده السورى. والثلاثاء ستقام ثلاث مباريات، الأولى ستجمع بين بيروت اللبناني وسلا المغربي، وتعقبها مباراة النصر الليبي مع منتخب الإمارات.

ثالث المباريات ستجمع بين الرياضي اللبناني والأفريقي التونسي، والأربعاء ستختتم المرحلة الأولى بثلاث مباريات، منتخب الإمارات يلتقي الوحدة السوري، وتعقبها مباراة الرياضي اللبناني مع سترونج الفلبيني، وثالث المباريات ستجمع بين بيروت لبنان والرياضي اللبناني.

مباراة لفريق سلة النصر. (فيسبوك)