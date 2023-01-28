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فوز الجزيرة والأهليين والهلال في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 28 يناير 2023, 11:09 صباحا
فوز الجزيرة والأهليين والهلال في دوري اليد
منافسات كرة اليد في ليبيا. (فيسبوك)
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جرت الجمعة أربع مباريات في إياب الدوري الليبي لكرة اليد، ففى قاعة زوارة حقق الجزيرة الفوز على ضيفه المشعل بنتيجة (33-22).

- افتتاح دوري اليد بمواجهة الأهلي طرابلس والجزيرة

وفي قاعة 17 فبراير بطرابلس، التقى الأهلي طرابلس والأولمبي، وتميزت المباراة بالندية والإثارة والتشويق، جاء شوطها الأول لينتهي بتقدم الأهلي طرابلس بفارق هدف واحد (12-11)، وفي الشوط الثاني أضاف كل فريق 12 هدفا لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس (24-23).

وبصالة بنغازي شهدت المباراة الأولى حضور الهلال وطاقم التحكيم، وتغيب دارنس لتنتهي المباراة للهلال (10-0)، أما المباراة الثانية فانتهت بفوز الأهلي بنغازي على النجمة بنتيجة (42-27)، وأدار المباراة الحكمان رجب هدية وعمران بالقاسم.

منافسات كرة اليد في ليبيا. (فيسبوك)
منافسات كرة اليد في ليبيا. (فيسبوك)
منافسات كرة اليد في ليبيا. (فيسبوك)
منافسات كرة اليد في ليبيا. (فيسبوك)
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