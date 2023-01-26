  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 08:19 مساء
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 26 يناير 2023
alwasat radio

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على إعلان عدد من الأندية تعليق مشاركتها في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بسبب غياب الدعم و«الظلم» الذي تتعرض له، مقارنة ببقية الأندية.

وناقش البرنامج تداعيات هذه القرارات على مستقبل البطولة، في ظل صمت الاتحاد الليبي لكرة القدم إزاء بيانات الأندية التي جاء فيها أن بعضها «تُظلم الأندية ويخفى حقها في وضح النهار.. ويُدعم نادي بعينه دون غيره»، وهو ما اعتبره غيابًا لتكافؤ الفرص ومصير الدوري في ظل وجود هذه الفروقات.

- نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
- أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

واستمع البرنامج إلى آراء محللي القناة، بالإضافة إلى نائب رئيس نادي شباب الجبل على أبو حقيفة، ونجم كرة القدم الليبية السابق أحمد المصلي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»

ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ترامب: «فيسبوك» خسر مليارات الدولارات منذ حظري

ترامب: «فيسبوك» خسر مليارات الدولارات منذ حظري
زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار

مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار
أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي

أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي
سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. 5 مباريات في دوري الأواسط لكرة لقدم
اليوم.. 5 مباريات في دوري الأواسط لكرة لقدم
14 هدفا في 6 مباريات بدوري الدرجة الأولى
14 هدفا في 6 مباريات بدوري الدرجة الأولى
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
مباراة ودية بين الأهلي طرابلس والهلال استعدادا لعودة «دورينا»
مباراة ودية بين الأهلي طرابلس والهلال استعدادا لعودة «دورينا»
سرت تحتضن أول اجتماع للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية
سرت تحتضن أول اجتماع للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»...
المزيد
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في ......
النصر يعلن تضامنه مع الأندية المنسحبة من الدوري الليبي
النصر يعلن تضامنه مع الأندية المنسحبة من الدوري الليبي...
الصقور يهزم السويحلي وديا استعدادا لعودة الدوري
الصقور يهزم السويحلي وديا استعدادا لعودة الدوري...
سرت تحتضن أول اجتماع للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية
سرت تحتضن أول اجتماع للجمعية العمومية للجنة البارالمبية ......
مباراة ودية بين الأهلي طرابلس والهلال استعدادا لعودة «دورينا»
مباراة ودية بين الأهلي طرابلس والهلال استعدادا لعودة ......
المزيد