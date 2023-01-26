شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على إعلان عدد من الأندية تعليق مشاركتها في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بسبب غياب الدعم و«الظلم» الذي تتعرض له، مقارنة ببقية الأندية.

وناقش البرنامج تداعيات هذه القرارات على مستقبل البطولة، في ظل صمت الاتحاد الليبي لكرة القدم إزاء بيانات الأندية التي جاء فيها أن بعضها «تُظلم الأندية ويخفى حقها في وضح النهار.. ويُدعم نادي بعينه دون غيره»، وهو ما اعتبره غيابًا لتكافؤ الفرص ومصير الدوري في ظل وجود هذه الفروقات.

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واستمع البرنامج إلى آراء محللي القناة، بالإضافة إلى نائب رئيس نادي شباب الجبل على أبو حقيفة، ونجم كرة القدم الليبية السابق أحمد المصلي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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