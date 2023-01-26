الصقور يهزم السويحلي وديا استعدادا لعودة الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الصقور الفوز اليوم على ضيفه السويحلي بهدف نظيف، في مباراة ودية جمعت بين الناديين على ملعب شهداء بنينا، ضمن معسكر الفريقين بمدينة بنغازي، استعدادا لعودة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

واختتم السويحلي مرحلة الذهاب من الدوري الليبي برصيد 12 نقطة بالمركز الرابع للمجموعة الثانية، بينما احتل الصقور المركز الثامن بذات النقاط، في المجموعة الأولى.

- مباراة ودية بين الأهلي طرابلس والهلال استعدادا لعودة «دورينا»

- «دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

وتعتبر المواجهة أمام الصقور ثاني لقاءات السويحلي ضمن معسكره ببنغازي، إذ تعادل في لقائه الأول أمام التعاون بهدف لمثله في ملعب شهداء بنينا.