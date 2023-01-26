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الصقور يهزم السويحلي وديا استعدادا لعودة الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 03:37 مساء
الصقور يهزم السويحلي وديا استعدادا لعودة الدوري
قائدا السويحلي والصقور يتبادلان علمي الفريقين قبل إنطلاق المباراة الودية بينهما، ملعب شهداء بنينا ببنغازي، 26 يناير 2023. (الإنترنت)
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حقق فريق الصقور الفوز اليوم على ضيفه السويحلي بهدف نظيف، في مباراة ودية جمعت بين الناديين على ملعب شهداء بنينا، ضمن معسكر الفريقين بمدينة بنغازي، استعدادا لعودة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

واختتم السويحلي مرحلة الذهاب من الدوري الليبي برصيد 12 نقطة بالمركز الرابع للمجموعة الثانية، بينما احتل الصقور المركز الثامن بذات النقاط، في المجموعة الأولى.

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وتعتبر المواجهة أمام الصقور ثاني لقاءات السويحلي ضمن معسكره ببنغازي، إذ تعادل في لقائه الأول أمام التعاون بهدف لمثله في ملعب شهداء بنينا.

الصقور يفوز في جميع مبارياته الودية
بينما خاض الصقور ثلاث مباريات ودية أمام العين القبة، وفريق الصفاء، كما واجه فريق الشباب، واستطاع الفوز في جميع المباريات الودية.

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