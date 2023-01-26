سرت تحتضن أول اجتماع للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

افتتح اليوم الخميس عميد بلدية سرت مختار المعداني، وبحضور رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، اجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية، التي احتضنتها قاعة ديوان بلدية سرت، وبرعاية الاتحاد الفرعي لذوي الإعاقة بسرت.

كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبي، والأمين العام للجنة محمد خليفة، وبحضور أعضاء اللجنة الإدارية للجنة البارالمبية الليبية ورؤوساء الاتحادات الفرعية لرياضة ذوي الإعاقة في المناطق ورؤوساء اللجان الفنية العليا للالعاب الرياضية ورؤوساء اللجان الفنية بالمناطق، كما شارك عضو المجلس البلدي بسرت خالد بن حسين، ومدير مكتب الرياضة سعد لودي.

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وخلال جلسة الافتتاح، كرمت اللجنة البارالمبية الليبية عميد بلدية سرت مختار المعداني، بدرع اللجنة، تكريما له على جهوده مع اللجنة، وقدمها له بطل البارالمبية الدولي في السباحة عدنان فلفل.

تقارير وملاحظات في اجتماع اللجنة

ونوقشت في الاجتماع تقارير وملاحظات اللجنة البارالمبية والاتحادات الفرعية خلال العام الماضي 2022، واستعرضت الأنشطة التي نظمتها وشاركت فيها، وكدلك جرى استعراض المقترحات الجديدة للعام الحالي.

جانب من اجتماع اللجنة البارالمبية الليبية في مدينة سرت، 26 يناير 2023. (الوسط)

جانب من اجتماع اللجنة البارالمبية الليبية في مدينة سرت، 26 يناير 2023. (الوسط)

جانب من اجتماع اللجنة البارالمبية الليبية في مدينة سرت، 26 يناير 2023. (الوسط)

جانب من اجتماع اللجنة البارالمبية الليبية في مدينة سرت، 26 يناير 2023. (الوسط)