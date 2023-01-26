مباراة ودية بين الأهلي طرابلس والهلال استعدادا لعودة «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تقام مساء اليوم الخميس مباراة ودية تجمع بين الأهلي طرابلس ونظيره الهلال على أرضية ملعب نادي الفتح بمنطقة السبعة في طرابلس، في إطار استعداد الفريقين لعودة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ويقيم فريق الهلال حاليا معسكرا في طرابلس استعدادا لمرحلة الإياب من «دورينا»، الذي تم تحديد الثاني من شهر فبراير المقبل موعدا لعودته.

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وعزز الأهلي طرابلس صفوفه بثلاثة محترفين، وينتظر أن يشهد اللقاء أول مباريات المحترف الغاني جون إيبوكا مع ناديه، القادم في صفقة إعارة حتى الصيف المقبل من نادي سيراميكا كليوباترا المصري.