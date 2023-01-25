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اكتمال أضلاع المربع الذهبي لدوري الطائرة.. السويحلي والأهليان والنصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 25 يناير 2023, 10:37 مساء
اكتمال أضلاع المربع الذهبي لدوري الطائرة.. السويحلي والأهليان والنصر
طائرة السويحلي تحتفل بالفوز على الأهلي بنغازي والتأهل أولا للمربع الذهبي لبطولة الدوري لكرة الطائرة، صالة سليمان الضراط ببنغازي, 25 يناير 2023. (الإنترنت)
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تأهلت فرق السويحلي والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر إلى المربع الذهبي لدوري كرة الطائرة الليبي، بعد احتلالها المراكز الأربعة الأولى في الدور السدادسي.

وحقق النصر الفوز في لقائه أمام الاتحاد المصراتي، لينتزع بطاقة التأهل بثلاثة أشواط لصفر، بواقع (19 / 25، 23 / 25، 25 / 18).

- طائرة الجزيرة تعبر الاتحاد المصراتي في الدور السداسي
- فوز طائرة السويحلي والأهلي طرابلس في الدور السداسي

بينما استطاع الأهلي طرابلس الفوز على الجزيرة بذات النتيجة، ثلاثة أشواط للا شيء، نتائجها (25 / 17 ، 25 / 22 ، 25 / 15).

وفي ثالث اللقاءات أعتلى السويحلي صدارة الترتيب العام، بعد فوزه على الأهلي بنغازي بثلاثة أشواط، بينما لم يحقق الأهلي بنغازي أي شوط، بواقع (25 / 17، 25 / 17، 26 / 24).

الترتيب العام بعد ختام الدور السداسي
السويحلي 14 نقطة
الأهلي طرابلس 11 نقطة
الأهلي بنغازي 9 نقاط
النصر 6 نقاط
الجزيرة 5 نقاط
الاتحاد المصراتي بدون نقاط

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