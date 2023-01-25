اكتمال أضلاع المربع الذهبي لدوري الطائرة.. السويحلي والأهليان والنصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تأهلت فرق السويحلي والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر إلى المربع الذهبي لدوري كرة الطائرة الليبي، بعد احتلالها المراكز الأربعة الأولى في الدور السدادسي.

وحقق النصر الفوز في لقائه أمام الاتحاد المصراتي، لينتزع بطاقة التأهل بثلاثة أشواط لصفر، بواقع (19 / 25، 23 / 25، 25 / 18).

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بينما استطاع الأهلي طرابلس الفوز على الجزيرة بذات النتيجة، ثلاثة أشواط للا شيء، نتائجها (25 / 17 ، 25 / 22 ، 25 / 15).

وفي ثالث اللقاءات أعتلى السويحلي صدارة الترتيب العام، بعد فوزه على الأهلي بنغازي بثلاثة أشواط، بينما لم يحقق الأهلي بنغازي أي شوط، بواقع (25 / 17، 25 / 17، 26 / 24).