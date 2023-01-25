في تصريح إل​ى «الوسط».. طلال أبوخطوة: قانون الرياضة يحتاج لتعديل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق طلال أبوخطوة، إن قانون عام الرياضة الجديد يحتاج لتعديل الكثير من مواده، مضيفا أن القانون توجد به 199 مادة وهو أمر غير منطقي.

وأكد أبوخطوة في تصريح إلى بوابة «الوسط» أن هناك 23 شخصية رياضية معترضة على مواد القانون الحالية، وقد وصلت مذكرة موقعة باسمهم لمجلس النواب وبها ملاحظات عديدة.

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معايير اختيار القيادات الرياضية

واستغرب طلال أبوخطوة غياب مادة مهمة وهي معايير اختيار وانتخاب القيادات الرياضية بالأندية والاتحادات التي لم تدرج بالقانون الذي لم يصدر حتى الآن.

وتابع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق، أنه ومجموعة من الشخصيات الرياضية لديهم عديد الملاحظات حول قانون عام الرياضة، لأن لديهم آراء حوله، مشيرا إلى وجود 300 رسالة دكتوراه و700 رسالة ماجستير، ناقشت واقع الرياضة الليبية وموجودة للاستفادة منها.