قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق طلال أبوخطوة، إن قانون عام الرياضة الجديد يحتاج لتعديل الكثير من مواده، مضيفا أن القانون توجد به 199 مادة وهو أمر غير منطقي.
وأكد أبوخطوة في تصريح إلى بوابة «الوسط» أن هناك 23 شخصية رياضية معترضة على مواد القانون الحالية، وقد وصلت مذكرة موقعة باسمهم لمجلس النواب وبها ملاحظات عديدة.
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معايير اختيار القيادات الرياضية
واستغرب طلال أبوخطوة غياب مادة مهمة وهي معايير اختيار وانتخاب القيادات الرياضية بالأندية والاتحادات التي لم تدرج بالقانون الذي لم يصدر حتى الآن.
وتابع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق، أنه ومجموعة من الشخصيات الرياضية لديهم عديد الملاحظات حول قانون عام الرياضة، لأن لديهم آراء حوله، مشيرا إلى وجود 300 رسالة دكتوراه و700 رسالة ماجستير، ناقشت واقع الرياضة الليبية وموجودة للاستفادة منها.
نبذة عن طلال أبوخطوة
ورئيس الهيئة السابق الدكتور طلال فخرالدين أبوخطوة من مواليد 29 نوفمبر 1968 وحاصل على الدكتوراه في الإدارة الرياضية من جامعة الإسكندرية العام 2006، وهو أستاذ في الدراسات العليا وأشرف على 23 بحثًا علميًا ورسالة ماجستير، وتلقى عديد الدورات في الإدارة الرياضية والوساطة في حل النزاعات المحلية والدولية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية، وكلف بعديد المهام من بينها عضو باللجنة العلمية الدائمة والسكرتير العام للمؤتمر الدولي للرياضة للجميع، ورئيس للجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة السلة ورئيس للجنة المنتخبات باللجنة البارأولمبية، وأيضًا رئيس للجنة تطوير لوائح كرة السلة.
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