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أرطيبة ينضم للصفقات الجديدة في الأخضر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 25 يناير 2023, 03:22 مساء
أرطيبة ينضم للصفقات الجديدة في الأخضر
مجدي أرطيبة. (فيسبوك)
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نجحت إدارة نادي الأخضر في التعاقد مع المدافع والظهير الأيسر مجدي أرطيبة، قادما من فريق دارنس.

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فريق الأخضر عزز صفوفه، استعدادا لمرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز وكأس «الكونفدرالية» بعدة لاعبين، من بينهم أكرم الزوي وطارق السعيطي وحمد الحاسي والمحترف الغاني ريتشموند بواكي.

وجرى الاستغناء عن عدد من اللاعبين، كما تعاقدت الإدارة مع المدرب محمد رزقي، ليكون مديرا فنيا لقطاع الناشئين لكرة القدم في نادي الأخضر.

الغاني ريتشموند بواكي. (فيسبوك)
الغاني ريتشموند بواكي. (فيسبوك)
أكرم الزوي. (فيسبوك)
أكرم الزوي. (فيسبوك)
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