«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

تعود مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للظهور مجددا من خلال مرحلة الإياب، كما تعود المتابعة على شاشات قناة الوسط «WTV»، وتقدم «بوابة الوسط» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل للأسبوع الأول بتوقيت ليبيا على النحو التالي:

الخميس 2 فبراير 2023

التعاون × الأخضر - ملعب إجدابيا - الساعة 3:00 نقل (HD)

أبوسليم × الاتحاد المصراتي - ملعب أبوسليم -الساعة 3:30 نقل (SD) «WTV2»

الخمس × السويحلي - ملعب الخمس -الساعة 3:30 - تسجيل

التحدي × شباب الجبل - شهداء بنينا - الساعة 6:00 نقل (SD) «WTV2»

- «بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة «WTV»

الجمعة 3 فبراير 2023

أساريا × الأهلي طرابلس - ملعب الزاوية - الساعة 3:00 استوديو (HD)

الصقور × النصر - ملعب طبرق- الساعة 3:00 نقل (SD) «WTV2»

المحلة × المدينة - ملعب أبوسليم- الساعة 3:30 - تسجيل

الأهلي بنغازي × الصداقة - شهداء بنينا - الساعة 5:30 استوديو (HD)

السبت 4 فبراير 2023

الاتحاد × الأولمبي - ملعب أبوسليم - الساعة 3:00 استوديو (HD)

الهلال × دارنس - شهداء بنينا -الساعة 6:00 نقل (HD)

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

كما نفيدكم بأننا وضعنا نقل مباراة «التحدي وشباب الجبل» يوم الخميس الساعة 6:00 بتوقيت ليبيا على تردد (SD) «WTV2»، نظرًا لتزامنها مع موعد حلقة برنامج «X90» التي ستبث على تردد (HD) كما جرت العادة، بالإضافة إلى فقرة (VAR STOUDIO ) لتحليل حالات التحكيم بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الجمعة والسبت، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).