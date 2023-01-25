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بطاقة عالقة بين الجزيرة والنصر بعد تأهل السويحلي والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في «سداسي الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 25 يناير 2023, 01:48 مساء
بطاقة عالقة بين الجزيرة والنصر بعد تأهل السويحلي والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في «سداسي الطائرة»
مباراة السويحلي والجزيرة في الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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يشهد سداسي الدوري الليبي للكرة الطائرة تنافسا قويا وإثارة وتشويقا، بعد الجولة الرابعة، الثلاثاء، وواصل فريق السويحلي انفراده بالصدارة وأقرب ملاحقيه الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، بينما تعثر الجزيرة والنصر، وبات الاتحاد المصراتي خارج الحسابات.

نتائج الجولة الرابعة من المنافسات
شهدت الجولة الرابعة، الثلاثاء، نتائج مثيرة، ففي أولى المباريات، جمعت بين فريقي السويحلي والجزيرة، تواصلت لأربعة أشواط، تقدم السويحلي بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-20)، (25-21) والشوط الثالث كان التفوق فيه للجزيرة (25-23) وعاد السويحلي ليتفوق بالشوط الرابع (25-16) ليتفوق أيضا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (3-1).

- بنغازي تستضيف الدور السداسي لدوري الكرة الطائرة

الأهلي طرابلس يفوز بسهولة  
ثاني المباريات انتهت بفوز الأهلي طرابلس على الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25-23)، (25-19)، (25-16).

الأهلي بنغازي يتخطى النصر
ثالث المباريات جمعت بين فريقي الأهلي بنغازى والنصر وتواصلت لأربعة أشواط، شوطها الأول انتهى لصالح الأهلي بنغازي بفارق نقطتين (27-25)، والشوط الثاني انتهى بتفوق النصر بفارق نقطتين (25-23)، وعاد الأهلي بنغازي ليتفوق بنتيجة الشوطين الثالث والرابع (25-15)، (25-22)، ليتفوق أيضا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

الترتيب بعد الجولة الرابعة
السويحلي 11 نقطة
الأهلي بنغازي 9 نقاط  
الأهلي طرابلس 8 نقاط
الجزيرة 5 نقاط
النصر 3 نقاط
الاتحاد المصراتي دون رصيد

مباريات الجولة الخامسة
يتجدد الموعد، الأربعاء، بمجمع سليمان الضراط في بنغازي مع مباريات الجولة الخامسة والأخيرة، وتقام آخر ثلاث مباريات في الدور السداسي أولى المباريات ستجمع الاتحاد المصراتي والنصر، تعقبها مباراة الجزيرة والأهلي طرابلس، وثالث المباريات ستجمع بين المتصدرين السويحلي والأهلي بنغازي.

فرق السويحلي والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس ضمنت تأهلها إلى الدور الرباعي وتبقى البطاقة الرابعة محصورة بين الجزيرة والنصر.

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