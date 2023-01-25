أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» يعلقون مشاركتهم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أندية دارنس والمدينة والخمس، اليوم الأربعاء، تعليق مشاركتها في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بعد بيان نادي شباب الجبل الذي أعلن فيه انسحابه من المسابقة.

ونشرت الأندية الثلاثة بيانات على صفحاتها بـ«فيسبوك» أعلنوا فيها الانسحاب من المشاركة في الدوري الممتاز، بنفس الأسباب التي ذكرها نادي شباب الجبل في بيانه.

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شباب الجبل أول المعلنين

وأعلن فريق شباب الجبل تعليق مشاركته في الدوري الليبي عبر بيان نشره على صفحته «بفيسبوك»، قبل أن تتبعه الأندية الثلاث.

بيان نادي المدينة بشأن تعليق مشاركته في الدوري الليبي، 25 يناير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)

بيان نادي دارنس بشأن تعليق مشاركته في الدوري الليبي، 25 يناير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)

بيان نادي الخمس بشأن تعليق مشاركته في الدوري الليبي، 25 يناير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)