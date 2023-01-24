نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي شباب الجبل، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركته في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، في بيان نشره على صفحته بـ«فيسبوك»؛ بسبب تعرضهم للظلم.

وذكر النادي في بيانه: «عندما تُظلم الأندية ويخفى حقها في وضح النهار يصمت الإعلام دون التفوه بكلمة، وعندما يُدعم نادي بعينه دون غيره لن تجد من يدافع عن تكافؤ الفرص ومصير الدوري في ظل وجود هذه الفروقات».

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وأضاف: «يتم دعم بعض أندية بعينها، بينما لا تستطيع أندية أخرى التنقل للعب المباريات، رغم أنها تمثل مدنًا ليبية عريقة».

أسباب تعليق المشاركة

واختتم شباب الجبل بيانه بإعلانه تعليق مشاركته في الدوري؛ بسبب ما يحدث من «استحقار لبعض المؤسسات الرياضية وتقويض حظوظها بل وإعطاء حقها للغير»، بحسب البيان.

وأشار إلى أن عودته لمسابقة الدوري مرهونة بتبني الدولة خطة حقيقية لتطوير المنظومة الرياضية الليبية، وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع الأندية.

بيان نادي شباب الجبل بشأن تعليق مشاركته في الدوري الليبي، 24 يناير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)

بيان نادي شباب الجبل بشأن تعليق مشاركته في الدوري الليبي، 24 يناير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)