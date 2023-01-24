  • Alwasat News
Atwasat

مصطفى مرعي لـ«بوابة الوسط»: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير.. لم أحصل على مستحقاتي وأنا مسامح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 07:57 مساء
مصطفى مرعي لـ«بوابة الوسط»: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير.. لم أحصل على مستحقاتي وأنا مسامح
مصطفى مرعي مع لاعبيه. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)
alwasat radio

أكد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي دارنس، المصري مصطفى مرعي، أن رحيله عن تدريب الفريق «الأنيق» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية جاء دون رغبته، إلا أن الظروف المحيطة بالفريق والأجواء السلبية هي التي أجبرته على اتخاذ القرار الصعب.

حديث خاص لمرعي مع «بوابة الوسط»
وقال مرعي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «أشكر في البداية الإدارة والجمهور واللاعبين، فكانوا خير داعم لي خلال تجربتي مع دارنس، لكن الظروف الحالية أجبرتني على الرحيل من الباب الكبير، فيكفي أن أقول أن دارنس الفريق الوحيد الذي لم يتجمع، في حين أن جميع الفرق المنافسة استعدت بشكل جيد من خلال المعسكرات والوديات، في حين أن دارنس افتقر لكل هذا، ورغم ضعف الإمكانات الفارق بينا وبين الأهلي بنغازي نقطة واحدة، وهو صارف 23 مليون دينار، بينما لم نصرف إلا 800 ألف دينار».

- مصطفى مرعي يعلن انفصاله عن تدريب دارنس «الأنيق»
 
ضعف الإمكانات المالية أزمة  
وأضاف مرعي «نحن الفريق الوحيد الذي أغلق عليه القيد المحلي والدولي، ورغم ذلك قدمنا نتائج جيدة واحتل دارنس المركز الثاني حاليًا، في حين أنه في الموسم الماضي كان يعاني وصارع الهبوط ونجا بنقطة واحدة، على العكس تمامًا هذا الموسم تحققت نتائج كبيرة ومهمة، وتفوقنا على فريق بحجم الأخضر الذي يشارك أفريقيا وقام بصرف أيضًا 23 مليون دينار، ورغم ذلك نتفوق عليه، أمام كل هذا كان لا بُد أن أحافظ على رصيدي مع الجماهير والنادي بقرار الرحيل».

6 أشهر دون الحصول على مستحقات مالية
واختتم مرعي حديثه مع «بوابة الوسط» قائلًا «أعشق جماهير دارنس، عشت معهم أجمل ستة أشهر، وبالمناسبة لم أحصل على مستحقاتي، وأنا مسامح».

بيان شكر للجماهير
وأعلن مصطفى مرعي عدم الاستمرار في مهمته، موجهًا الشكر إلى جمهور نادي دارنس، قائلًا عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هم من أعتبرهم الداعم الرئيسي والدئم لنادي دارنس القلب النابض لمدينة درنة».

وأضاف «كانوا هم أيضًا السند لي وللاعبين منذ بداية الموسم، ويشهد الله أنني كنت ولا زلت أعتبرهم بمثابة أهلي وبيتي الثاني وأنني لم أشعر معهم بغربة، لكن..؟ بكل أسف لكي يستمر النجاح يجب أن يكون مبنيًا على أسس وقواعد ثابتة ونظرًا لأنني ومن خلال مهنتي أحاول تغذية طموحي اللا محدود».

وأوضح «أجد من الصعوبة استكمال مشواري في نادي دارنس، متمنيًا من كل قلبي دوام النجاح للأنيق ووصوله إلى أعلى المنازل».

واختتم مرعي حديثه قائلًا «أخيرًا أشكر جهازي وجميع اللاعبين الذين شاركوني مشوار النجاح وتحلوا بأعلى درجات الصبر ولم يقصروا بنقطة عرق أو مجهود لرفعة نادي دارنس.. وأتمنى لمجلس الإدارة التوفيق فيما هو قادم».

مصطفى مرعي مع لاعبيه. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)
مصطفى مرعي مع لاعبيه. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)
مصطفى مرعي مع لاعبيه. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)
مصطفى مرعي مع لاعبيه. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين

وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر

النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عميد بلدية سرت يتابع الاستعدادات لبطولة ليبيا للقوة البدنية في مارس
عميد بلدية سرت يتابع الاستعدادات لبطولة ليبيا للقوة البدنية في ...
باشاغا يجتمع بغويلة ومسؤولي القطاع الرياضي في سرت.. ويمنح الضوء الأخضر لإجراء صيانة الملاعب
باشاغا يجتمع بغويلة ومسؤولي القطاع الرياضي في سرت.. ويمنح الضوء ...
أنغولي دولي.. الصفقة الثالثة في الميركاتو الشتوي للأهلي طرابلس (صور)
أنغولي دولي.. الصفقة الثالثة في الميركاتو الشتوي للأهلي طرابلس ...
8 أهداف في دوري الدرجة الأولى الليبي
8 أهداف في دوري الدرجة الأولى الليبي
السويحلى ينفرد بالصدارة والأهلي طرابلس والجزيرة أقرب الملاحقين في سداسي الطائرة
السويحلى ينفرد بالصدارة والأهلي طرابلس والجزيرة أقرب الملاحقين في...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»...
المزيد
مصطفى مرعي لـ«بوابة الوسط»: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير.. لم أحصل على مستحقاتي وأنا مسامح
مصطفى مرعي لـ«بوابة الوسط»: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي ......
مصطفى مرعي يعلن انفصاله عن تدريب دارنس «الأنيق»
مصطفى مرعي يعلن انفصاله عن تدريب دارنس «الأنيق»...
سلة النصر تمثل ليبيا في دولية دبي
سلة النصر تمثل ليبيا في دولية دبي...
السويحلى ينفرد بالصدارة والأهلي طرابلس والجزيرة أقرب الملاحقين في سداسي الطائرة
السويحلى ينفرد بالصدارة والأهلي طرابلس والجزيرة أقرب ......
8 أهداف في دوري الدرجة الأولى الليبي
8 أهداف في دوري الدرجة الأولى الليبي...
المزيد