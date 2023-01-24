مصطفى مرعي لـ«بوابة الوسط»: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير.. لم أحصل على مستحقاتي وأنا مسامح

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي دارنس، المصري مصطفى مرعي، أن رحيله عن تدريب الفريق «الأنيق» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية جاء دون رغبته، إلا أن الظروف المحيطة بالفريق والأجواء السلبية هي التي أجبرته على اتخاذ القرار الصعب.

حديث خاص لمرعي مع «بوابة الوسط»

وقال مرعي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «أشكر في البداية الإدارة والجمهور واللاعبين، فكانوا خير داعم لي خلال تجربتي مع دارنس، لكن الظروف الحالية أجبرتني على الرحيل من الباب الكبير، فيكفي أن أقول أن دارنس الفريق الوحيد الذي لم يتجمع، في حين أن جميع الفرق المنافسة استعدت بشكل جيد من خلال المعسكرات والوديات، في حين أن دارنس افتقر لكل هذا، ورغم ضعف الإمكانات الفارق بينا وبين الأهلي بنغازي نقطة واحدة، وهو صارف 23 مليون دينار، بينما لم نصرف إلا 800 ألف دينار».

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ضعف الإمكانات المالية أزمة

وأضاف مرعي «نحن الفريق الوحيد الذي أغلق عليه القيد المحلي والدولي، ورغم ذلك قدمنا نتائج جيدة واحتل دارنس المركز الثاني حاليًا، في حين أنه في الموسم الماضي كان يعاني وصارع الهبوط ونجا بنقطة واحدة، على العكس تمامًا هذا الموسم تحققت نتائج كبيرة ومهمة، وتفوقنا على فريق بحجم الأخضر الذي يشارك أفريقيا وقام بصرف أيضًا 23 مليون دينار، ورغم ذلك نتفوق عليه، أمام كل هذا كان لا بُد أن أحافظ على رصيدي مع الجماهير والنادي بقرار الرحيل».

6 أشهر دون الحصول على مستحقات مالية

واختتم مرعي حديثه مع «بوابة الوسط» قائلًا «أعشق جماهير دارنس، عشت معهم أجمل ستة أشهر، وبالمناسبة لم أحصل على مستحقاتي، وأنا مسامح».

بيان شكر للجماهير

وأعلن مصطفى مرعي عدم الاستمرار في مهمته، موجهًا الشكر إلى جمهور نادي دارنس، قائلًا عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هم من أعتبرهم الداعم الرئيسي والدئم لنادي دارنس القلب النابض لمدينة درنة».

وأضاف «كانوا هم أيضًا السند لي وللاعبين منذ بداية الموسم، ويشهد الله أنني كنت ولا زلت أعتبرهم بمثابة أهلي وبيتي الثاني وأنني لم أشعر معهم بغربة، لكن..؟ بكل أسف لكي يستمر النجاح يجب أن يكون مبنيًا على أسس وقواعد ثابتة ونظرًا لأنني ومن خلال مهنتي أحاول تغذية طموحي اللا محدود».

وأوضح «أجد من الصعوبة استكمال مشواري في نادي دارنس، متمنيًا من كل قلبي دوام النجاح للأنيق ووصوله إلى أعلى المنازل».

واختتم مرعي حديثه قائلًا «أخيرًا أشكر جهازي وجميع اللاعبين الذين شاركوني مشوار النجاح وتحلوا بأعلى درجات الصبر ولم يقصروا بنقطة عرق أو مجهود لرفعة نادي دارنس.. وأتمنى لمجلس الإدارة التوفيق فيما هو قادم».

مصطفى مرعي مع لاعبيه. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)

مصطفى مرعي مع لاعبيه. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)