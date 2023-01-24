سلة النصر تمثل ليبيا في دولية دبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الجمعة المقبل بالإمارات بطولة دبي الدولية لكرة السلة بمشاركة 10 فرق، النصر ممثل ليبيا الوحيد في البطولة أوقعته القرعة في المجموعة الأولى رفقة فرق الوحدة السعودي وستورنج الفلبيني ومنتخب الإمارات ودينامو اللبناني.

- النصر الليبي ممثل ليبيا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

وتشكلت المجموعة الثانية من الرياضي اللبناني وبيروت اللبناني وسلا المغربي والأفريقي التونسي والنفط العراقي.