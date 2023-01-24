السويحلى ينفرد بالصدارة والأهلي طرابلس والجزيرة أقرب الملاحقين في سداسي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الإثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي ثلاث مباريات في الجولة الثالثة من تجمع الدور السداسي لدوري الكرة الطائرة كانت نتائجها على النحو الآتي:

في أولى المباريات حقق الأهلي بنغازي الفوز على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (26-24، 25-22، 12-25، 25-22)، وفي ثاني المباريات حقق السويحلي فوزًا سهلًا على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-16، 25-18، 25-16)، أما ثالث المباريات فجمعت النصر والأهلي طرابلس وتواصلت لخمسة أشواط كاملة.

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شوطها الأول كان التفوق فيه للنصر (25-19)، والشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للأهلي طرابلس (25-16، 25-21)، وعاد النصر ليتفوق بالشوط الرابع (25-20)، ليجري اللجوء للشوط الخامس وتفوق فيه الأهلي طرابلس (15-9) ليتفوق أيضا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2).

الترتيب بعد الجولة الثالثة

الصدارة للسويحلي بـ8 نقاط وأقرب الملاحقين الأهلي بنغازي 6 نقاط يتساوى بعدها فريقا الأهلي طرابلس والجزيرة بـ5 نقاط لكل منهما، وخامسا النصر بـ4 نقاط، وسادسا وأخيرا الاتحاد المصراتي دون نقاط.

مباريات الثلاثاء

يتجدد الموعد بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع فريق السويحلي والجزيرة، يعقبها مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي، ثالث المباريات ستجمع النصر والأهلي بنغازي.

مفكرة النتائج

الأهلي بنغازي × الاتحاد المصراتي (3-1).

الجزيرة × النصر (3-2).

السويحلي × الأهلي طرابلس (3-1).

السويحلي × النصر (3-2).

الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي (3-0).

الجزيرة × الاتحاد المصراتي (3-1).

الأهلي بنغازي × الجزيرة (3-1).

السويحلي × الاتحاد المصراتي (3-0).

الأهلي طرابلس × النصر (3-2).

دوري سداسي الطائرة. (فيسبوك)