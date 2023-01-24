باشاغا يجتمع بغويلة ومسؤولي القطاع الرياضي في سرت.. ويمنح الضوء الأخضر لإجراء صيانة الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت مع وزير الرياضة عبدالسلام غويلة، ومدير مكتب الرياضة ببلدية سرت سعد الودي، وعضو اللجنة التسييرية بالمدينة الرياضية ومشرف الملاعب عبدالهادي سويطي.

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أطلع سويطي رئيس الحكومة على التحويرات الهندسية وخطة الصيانة والمقايسة الخاصة بالمدينة الرياضية بسرت لتعود لاستقبال المباريات والأنشطة الرسمية، كما تحدث مدير مكتب الرياضة سرت عن المشاريع الرياضية الخاصة بالبلدية وكيفية إنشائها والمساحات المخصصة لها، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عبر «فيسبوك».

أعطى رئيس الحكومة تعليماته لوزير الرياضة للبدء في إجراء الصيانة لملعب الرياضية سرت لاستقبال المباريات الرسمية في أسرع وقت، كما كلف وزير الرياضة بإجراء التدابير اللازمة من أجل وضع باقي المشاريع الرياضية لمدينة سرت في بند المشروعات لوزارة الرياضة وتقديم مقترح كامل لاعتماده.