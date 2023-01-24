  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا يجتمع بغويلة ومسؤولي القطاع الرياضي في سرت.. ويمنح الضوء الأخضر لإجراء صيانة الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 01:05 مساء
باشاغا يجتمع بغويلة ومسؤولي القطاع الرياضي في سرت.. ويمنح الضوء الأخضر لإجراء صيانة الملاعب
باشاغا يجتمع بغويلة ومسؤولي القطاع الرياضي في سرت. (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عبر فيسبوك).
alwasat radio

عقد رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت مع وزير الرياضة عبدالسلام غويلة، ومدير مكتب الرياضة ببلدية سرت سعد الودي، وعضو اللجنة التسييرية بالمدينة الرياضية ومشرف الملاعب عبدالهادي سويطي.

- الليبي مفتاح بلوزة مقررا بالاتحاد العربي للملاكمة

أطلع سويطي رئيس الحكومة على التحويرات الهندسية وخطة الصيانة والمقايسة الخاصة بالمدينة الرياضية بسرت لتعود لاستقبال المباريات والأنشطة الرسمية، كما تحدث مدير مكتب الرياضة سرت عن المشاريع الرياضية الخاصة بالبلدية وكيفية إنشائها والمساحات المخصصة لها، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عبر «فيسبوك».

أعطى رئيس الحكومة تعليماته لوزير الرياضة للبدء في إجراء الصيانة لملعب الرياضية سرت لاستقبال المباريات الرسمية في أسرع وقت، كما كلف وزير الرياضة بإجراء التدابير اللازمة من أجل وضع باقي المشاريع الرياضية لمدينة سرت في بند المشروعات لوزارة الرياضة وتقديم مقترح كامل لاعتماده.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين

وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر

النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختتام بطولة الاستقلال للإسكواش وتتويج الطشاني باللقب
اختتام بطولة الاستقلال للإسكواش وتتويج الطشاني باللقب
6 قرارات وتكليفات بالاتحاد الليبي للملاكمة
6 قرارات وتكليفات بالاتحاد الليبي للملاكمة
طائرة الجزيرة تعبر الاتحاد المصراتي في الدور السداسي
طائرة الجزيرة تعبر الاتحاد المصراتي في الدور السداسي
3 مباريات مرتقبة في سداسي الطائرة الليبية
3 مباريات مرتقبة في سداسي الطائرة الليبية
فوز النسور والأنوار قبل 5 مواجهات جديدة بدوري الدرجة الأولى الليبي
فوز النسور والأنوار قبل 5 مواجهات جديدة بدوري الدرجة الأولى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»...
المزيد
أنغولي دولي.. الصفقة الثالثة في الميركاتو الشتوي للأهلي طرابلس (صور)
أنغولي دولي.. الصفقة الثالثة في الميركاتو الشتوي للأهلي ......
باشاغا يجتمع بغويلة ومسؤولي القطاع الرياضي في سرت.. ويمنح الضوء الأخضر لإجراء صيانة الملاعب
باشاغا يجتمع بغويلة ومسؤولي القطاع الرياضي في سرت.. ويمنح ......
عميد بلدية سرت يتابع الاستعدادات لبطولة ليبيا للقوة البدنية في مارس
عميد بلدية سرت يتابع الاستعدادات لبطولة ليبيا للقوة البدنية ......
فوز النسور والأنوار قبل 5 مواجهات جديدة بدوري الدرجة الأولى الليبي
فوز النسور والأنوار قبل 5 مواجهات جديدة بدوري الدرجة الأولى ......
3 مباريات مرتقبة في سداسي الطائرة الليبية
3 مباريات مرتقبة في سداسي الطائرة الليبية...
المزيد