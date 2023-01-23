فوز النسور والأنوار قبل 5 مواجهات جديدة بدوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الإثنين مباراتان ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم عن المجموعة الثانية، انتهيتا بفوز النسور على بنغازي الجديدة بهدفين لهدف (2-1)، ليرتفع رصيد النسور إلى أربع نقاط، وبقي بنغازي الجديدة بنقاطه الثلاث السابقة.

- 5 فوز و3 تعادلات و22 هدفا في ثاني جولات دوري الدرجة الأولى الليبي

وفاز الأنوار على الأنصار برباعية نظيفة، ليرتفع رصيد الأنوار إلى سبع نقاط، وبقي الأنصار بنقطته الوحيدة السابقة.

5 مواجهات جديدة

يتجدد الموعد الإثنين مع خمس مباريات في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وفي المجموعة الثانية النجمة يلتقي خليج أجدابيا على ملعب بنينا والمراقب عاشور سليمان، وعلى ملعب البيضاء القيروان يتبارى مع البروق والمراقب محمد الجلالي.

وفي المجموعة الثالثة ستقام ثلاث مباريات على ملعب درنة الأفريقي يستضيف الأندلس والمراقب صلاح الحاسي، وعلى ملعب الصداقة بمدينة شحات خالد بن الوليد ضيفا على المنار والمراقب علي الضبيع، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي السواعد يستضيف البرانس والمراقب أحمد الفيتوري.