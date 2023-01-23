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3 مباريات مرتقبة في سداسي الطائرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 23 يناير 2023, 12:24 مساء
3 مباريات مرتقبة في سداسي الطائرة الليبية
منافسات الكرة الطائرة. (أرشيفية - إنترنت)
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يتجدد الموعد الإثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مع ثلاث مباريات في الجولة الثالثة من الدوري السداسي لبطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة.

المباراة الأولى ستجمع الجزيرة المتصدر بخمس نقاط مع الأهلي بنغازي بثلاث نقاط، ويعقبها مباراة السويحلي المتصدر بخمس نقاط مع الاتحاد المصراتي دون نقاط، وثالث المباريات ستجمع الأهلي طرابلس بثلاث نقاط مع النصر بنقطتين.

مفكرة النتائج
الأهلي بنغازي × الاتحاد المصراتي (3-1).
الجزيرة × النصر (3-2).
السويحلي × الأهلي طرابلس (3-1).
السويحلي × النصر (3-2).
الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي (3-0).
الجزيرة × الاتحاد المصراتي (3-1).

منافسات الكرة الطائرة. (أرشيفية - إنترنت)
منافسات الكرة الطائرة. (أرشيفية - إنترنت)
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