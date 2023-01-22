6 قرارات وتكليفات بالاتحاد الليبي للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدر رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف بهلول 6 قرارات جديدة وتكليفات، بعد قرار إلغاء جميع اللجان السابقة بالاتحاد الليبي للملاكمة، الذي أقره اجتماع المكتب التنفيذي بالاتحاد.

وجاء القرار الأول بتكليف الملاكم الدولي السابق محمد أبوشكيوة برئاسة لجنة المدربين العامة التابعة للاتحاد الليبي للملاكمة، بينما جاء الثاني بتكليف أحمد خالد جرناز رئيسًا للجنة الحكام العامة للاتحاد.

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ونص القرار الثالث على تكليف عبدالكريم محمد مانيطة برئاسة اللجنة الفنية العامة بالاتحاد، ونص الرابع على تشكيل اللجنة الفنية للاتحاد الليبي للملاكمة والمتكون من: عبدالكريم محمد مانيطة رئيسًا وخالد الحجازي نائبًا أول، ومفتاح البهلول بلوزة نائبًا ثانيا.

القرار الخامس

وشمل القرار الخامس تشكيل لجنة الاحتراف بالاتحاد والمكونة من فوزي الشريف رئيسًا وعضوية كلٍ من عبدالناصر المسلاتي وخالد الحجازي وعبدالكريم مانيطة.

وجاء القرار السادس والأخير الذي أصدره رئيس الاتحاد يوسف بهلول بتكليف عبدالسلام البروك ناطقًا رسميًا باسم الاتحاد الليبي للملاكمة.